«Для любимой жены»: пожилой слесарь решил остаться на СВО, чтобы заработать на мечту

Странная гибель Антона Урбонтайтиса покрыта мраком. Почему пулеметчик, прикрывающий отход раненых товарищей, не ушел сам? И почему его друг, которого Антон пестовал последний год, не утащил с позиции своего наставника? Пока что эти вопросы остаются без ответа.

Антон попал на фронт, будучи уже зрелым и семейным мужчиной. У Урбонтайтиса была жена Наташа, чьего сына он воспитывал как родного. Родился и свой ребенок. Их сын Констатин тоже сражался в Мариуполе. Сейчас по возрасту — молодой еще, только ВУЗ закончил — уволен в запас. Хотя уже успел заработать две контузии.

Как говорит сослуживец Антона, боец с позывным Зеленый, Урбонтайтис участвовал в СВО с февраля 2022 года. Он написал в декабре рапорт на увольнение, так как ему было уже больше 50 лет. Но все же бойца не уволили.

«Мы позже, уже в январе, с ним встретились, а я говорю: «Не понял, Антон, а что ты еще в строю? Рапорт же написал». А он ответил, что остается: «У меня мечта есть: насобирать денег на новую «Ладу», купить ее в автосалоне и поехать вдвоем с любимой женой по всем городам России», — пересказал журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» ту беседу Зеленый.

Антон погиб около двух недель назад, когда пулеметом прикрывал отход раненых товарищей под Марьинкой. Жена Наташа до сих пор не знает, как он умер — близкие берегут ее нервы и даже не позволяют читать заключение экспертизы.

О том, как сложилась судьба Антона Урбонтайтиса, читайте здесь.