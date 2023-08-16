Для маленьких жителей Ленинского округа до конца года откроют семь детских садов

В таком динамично развивающемся муниципалитете, как Ленинский городской округ, крайне востребованы новые социальные объекты, в том числе учреждения образования. Именно поэтому в округе активно строят детские сады.

До конца года в муниципалитете откроют семь дошкольных учреждений. Об этом на днях рассказал глава муниципалитета Алексей Спасский.

Так, в поселке Развилка возведение детского сада в жилом комплексе «Римский квартал» уже завершено. В современном трехэтажном здании смогут проводить время порядка 340 детей от двух до семи лет. Здесь есть все для гармоничного развития малышей – музыкальный и спортивный залы, помещения групп светлые и просторные и оснащены новой мебелью. Также в здании есть пищеблок полного цикла с подъемником для доставки еды на верхние этажи. А играть на свежем воздухе ребята смогут на 14 специально оборудованных площадках.

Одним словом, сад полностью готов и ждет 1 сентября, когда распахнет двери для своих воспитанников.

«Всего в этом году мы планируем открыть 7 детских садов. Кроме указанного, это три сада в ЖК «Восточное Бутово» и по одному в жилых комплексах «Южное Видное», «Первый квартал» и «Живописный», - уточнил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Он также добавил, что еще 2 новых детских сада уже действуют с начала 2023 года.