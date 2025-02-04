Для многодетных семей в Клину подготовили более 80 земельных участков

На плановом совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской обсудили готовность земель, которые выдадут многодетным семьям. В 2025 году в перечне 82 участка, которые смогут использовать под строительство или запросить взамен денежную компенсацию.

Участки площадью от 10 до 15 соток были поставлены на кадастровый учет. Все территории находятся в пределах населенных пунктов Бортниково, Борки, Заболотье, Соколово, Иевлево, а также Вьюхово, Орлово, Волосово, Бирево и Покровское-Жуково. Последние пять добавили в список в текущем году. Вручение документов о праве на земельный участок и другие процедуры могут начать уже в феврале.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Будущим обладателям земельных участников в клинских поселениях напомнили, что они вправе запросить вместо территории денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Все подробности и процесс оформления доступны на портале uslugi.mosreg.ru.

Отметим, что с момента реализации программы по выдаче земель участками обеспечили 840 многодетных семей в округе Клин. В 2024 году счастливых обладателей стало больше: передали 27 земельных участков в натуре. Также удовлетворили компенсацию для 71 заявителя.