Американка Лора, переехавшая в Россию, поделилась в соцсетях наблюдениями о том, чему она завидует у россиян. По ее словам, это касается отношения к еде.

Иностранка отметила, что хотя русские не всегда питаются идеально полезной пищей, оказавшись за границей, они скучают по простой и хорошей еде — «хорошему, полезному, приготовленному мамой» борщу, гречке или творогу.

«В русских магазинах за рубежом не увидишь полок с химией, как это бывает в наших американских магазинах. Для них еда — это не событие. Это топливо и уют», — порассуждала она.

Также Лора вспомнила, как работала в обеспеченной русской семье. По ее словам, дома у них всегда были свежие овощи и фрукты, а также супы. Перекусов же они не делали.