Для пенсионеров хотят ввести 13-ю пенсию

Российские пенсионеры должны получать в конце года 13-ю пенсию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Необходимость реализации данной инициативы он объяснил тем, что "пенсионерам тяжело". Дополнительна выплата помогла бы им сделать какие-то подарки своим внукам, купить продукты на праздничный стол, потому что многие встречают Новый год с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, а на большее нет денег.

Партия уже неоднократно выступала с данным предложением, отметил Миронов.

13-й пенсией называют идею о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой - поощрением, которое выплачивают некоторые компании сотрудникам по итогам года.

