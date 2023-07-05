Для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом в подмосковном Рошале

Мособлархитектура одобрила проект многоквартирного жилого дома, планируемого к реализации в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Новое жилье построят на улице Свердлова в городе Рошаль городского округа Шатура.

Согласно проекту, площадь пятиэтажного многоквартирного дома составит более восьми с половиной тысяч квадратных метров. Строительство объекта начнется в этом году и планируется завершить в 2024. Здание будет иметь Г-образную форму в плане.

«Здание простой и лаконичной формы средней этажности, лишенное монотонности за счет использования разной колористической палитры внутри секций. Пластическими акцентами служат выделенные модульные блоки и сочетание разных фактур материалов отделки фасадов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье завершится расселение из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.