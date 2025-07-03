Для пленной украинской летчицы Савченко потребовали пожизненный срок

Военный эксперт Алексей Живов в беседе с Инфо24 высказался о возможной судьбе Надежды Савченко, которая, по данным украинских источников, вновь попала в плен к российским военным.

По мнению аналитика, экс-депутату Верховной Рады и бывшей летчице следует вынести пожизненный срок за совершенные военные преступления. При этом эксперт допускает, что женщину могут обменять, учитывая статус на Украине, где многие считают ее героиней, несмотря на критическое отношение к ней украинских военных и политиков.

Живов подчеркнул, что не верит в возможное изменение взглядов Савченко, которую называет врагом России и русского народа. Эксперт призвал осудить ее так же, как участников запрещенного в России «Азова»*, напоминая, что она «вряд ли прозреет» и осознает свои действия.

Напомним, что информация о пленении Савченко появилась от украинского журналиста Всеволода Филимоненко. Согласно его данным, она была захвачена во время ночной вылазки у села Синьковка в Харьковской области. Ранее в мае ходили слухи о ее гибели, но сама Савченко опровергла их, опубликовав видео с фронта.

Примечательно, что в 2021-м Савченко предсказывала Украине раскол.

*Террористическая организация, запрещенная в России.