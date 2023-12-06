Для пожилых людей в пансионате «Ногинский» провели мастер-класс по рисованию

В Электрогорском отделении учреждения социального обслуживания Московской области пансионат «Ногинский» провели мастер-класс по освоению техники сухой пастели. Поучаствовать в нем пригласили пожилых людей, которые здесь проживают и получают социальную помощь в условиях стационара. На что, они с удовольствием откликнулись.

В ходе мастер-класса «ученикам» показали особые приемы передачи света и тени. В итоге каждый смог нарисовать объемную картину «Тыква». Получился 3D эффект на обычном листе бумаги.

Это занятие по освоению новой техники для проживающих пансионата провела руководитель кружка Дома культуры О. Б. Драгальчук.

Напомним, что Электрогорское отделение пансионата «Ногинский» было организовано в 2003 году, а начало работать после капитального ремонта с марта 2008 года. В 2013-м учреждение участвовало в конкурсе Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в номинации «Доступная среда» и стало лауреатом, получив диплом и премию.