Для пушкинских педагогов провели семинар-практикум по развитию речи у дошкольников

Мероприятие посвятили теме «Влияния русской народной культуры на речь дошкольников». Организаторы мероприятия решили подойти к его проведению творчески. Так, гостей семинара встречали педагоги, которые облачились в сарафаны и кокошники. Они продемонстрировали участникам музей русского быта, который появился благодаря совместным усилиям воспитателей и родителей ребят. После прошли познавательные мастер-классы, практикумы и открытые показы занятий с детьми.

«Семинар прошел ярко, красочно, плодотворно. Развитие речи у детей дошкольного возраста через русскую народную культуру помогает ребенку не только улучшить речевые навыки, но и погрузиться в мир традиций, обычаев и фольклора своей страны», — поделились впечатлениями специалисты Методического центра.

Участники семинара показали на наглядном примере, каким способом можно одновременно развивать речь у дошкольников, прививать любовь к русской культуре и расширять их знания о традициях родного края. Педагоги, несмотря на собственный большой опыт, подчеркнули много новых приемов обучения и воспитания.