Для пушкинских школьников провели профориентационные мастер-классы

Профориентационные мастер-классы состоялись в рамках Единой модели профориентации. В период с 10 по 14 марта ученики образовательных комплексов №8, №9 и Гимназии №10 активно участвовали в мастер-классах, приуроченные различным темам: «Гостеприимство», «Реклама и связи с общественностью» и «Менеджмент». Для максимальной вовлеченности участников мероприятия проводили в РУК и РГУТИС.

Профориентационные занятия в формате мастер-калассов — важный инструмент, применимый для выбора профессии и карьеры. Школьники получают теоретические знания о различных профессиях и могут на практике оценить сложность выполнения некоторых специализированных заданий. Ребята попадают в особую атмосферу и расширяют кругозор. Это помогает им определиться, какой профессиональной деятельности они будут заниматься после окончания школы.

Ранее сообщалось, что школьницы из Ивантеевки одержали победу на чемпионате «Профессионалы».