Для российских пенсионеров могут ввести единую соцкарту

В Российской Федерации следует разработать и внедрить универсальный социальный идентификатор для пожилых людей. Об этом в беседе с представителями РИА Новости заявил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду».

Он акцентировал внимание на том, что жители России работают для процветания всей страны, а не только своего региона. Поэтому пенсионер не должен испытывать чувство ущемленности из-за пересечения административной границы регионов.

«Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — сказал Миронов.

По мнению автора законопроекта, существующая система, при которой социальная карта, выданная пенсионеру, действительна только в пределах одного региона, является архаичной и должна быть скорректирована.

Сергей Миронов проинформировал, что депутаты от его партии работают над законопроектом о создании универсальной социальной карты.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал об изменениях в законодательстве с 1 апреля, которые повлияют на жизнь миллионов россиян.