Для семей участников СВО из Балашихи организовали посещение стоматолога в честь Всемирного дня красоты
Жены и члены семей участников СВО посетили клинику, где их ожидали различные полезные процедуры: уход за кожей лица и тела, стоматологическое лечение, массаж, нахождение в соляной пещере.
Мероприятие было организовано при поддержке руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Еленой Жаровой.
«Благодаря профессиональным врачам-косметологам и их поддержке наши женщины становятся еще краше, прекраснее и лучше. Когда счастлива мама, жена, сестра, то счастлива вся семья. Я думаю, нашим защитникам Отечества, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, будет очень приятно, что мы заботимся об их дорогих вторых половинках и членах семьи, потому что это очень важно», - сказала Елена Жарова.
Участницы встречи смогли проконсультироваться со специалистами, которые дали полезные рекомендации по дальнейшему лечению и уходу за собой.
Всемирный день красоты ежегодно отмечается 9 сентября. Главный посыл праздника заключается в том, что истинная красота кроется в уникальном сочетании внешних данных и душевных качеств человека.