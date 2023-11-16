Для школьников Бронниц провели профориентационное мероприятие

На днях в КДЦ «Бронницы» состоялось мероприятие «ИННОВЕНТ: Будь в команде», главной темой которого стала профориентация старшеклассников городских школ. С ребятами пообщались сотрудники завода вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ».

В последние годы это предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями региона, проводит Дни открытых дверей для школьников и студентов, организует практику для студентов с последующим трудоустройством.

В рамках программы школьники получили возможность получить информацию о предприятии, пообщаться с руководством завода и его сотрудниками. Также на мероприятии присутствовали руководители и представители приемных комиссий Московского Политеха и МГТУ «СТАНКИН», которые рассказали о программах взаимодействия с предприятиями.

Так, например, ребятам рассказали о целевом обучении, при котором завод предоставляет возможность поступления в вузы по специальностям, востребованным в производстве вентиляционного оборудования.