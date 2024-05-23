Для студентов медицинских университетов в Клинской больнице провели День открытых дверей

В конференц-зале администрации Клинской больницы прошел День открытых дверей для студентов медицинских университетов.

Главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская приветствовала будущих коллег. Спикер рассказала о структуре лечебного заведения и различных направлениях деятельности медиков.

«Мы очень ждем будущих коллег в свой большой коллектив. У нас работают не просто высококвалифицированные специалисты, но и прекрасные наставники, которые помогут освоиться в профессии, адаптироваться в коллективе, получить актуальные и современные навыки и знания», — рассказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Спикер напомнила, что в Подмосковье действуют эффективные меры поддержки молодых специалистов, которые при трудоустройстве вправе стать участниками разноформатных социальных программ.

«Клинская больница – это постоянно развивающийся большой организм. И одна из преимущественных точек роста для нас – привлечение молодых специалистов. На сегодняшний день в Подмосковье созданы прекрасные условия для медиков, достойная плата труда, компенсация аренды жилья, возможность получить целевое направление на обучение в ординатуру в лучших медицинских организациях», — отметила Ольга Стебловская.

Со студентами также пообщались заведующие отделений стационара Клинской больницы, которые поделились накопленным опытом и советами. После официальной части мероприятия состоялась экскурсия. Студенты посетили больничные отделения, начиная от приемного покоя и заканчивая реанимацией.

Клинская больница рада новым специалистам. По вопросам трудоустройства рекомендовано обращаться в отдел кадров. Сделать это можно лично, посетив административный корпус больницы, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Клин, улица Победы, владение 2. Также предоставлена возможность получить консультацию в телефонном режиме: 8(49624)7-00-11.