Для студентов Павлово-Посадского техникума провели мероприятие «Безопасность на железном транспорте»

В понедельник, 11 ноября, в Павлово-Посадском техникуме на внеурочном занятии обсудили важность соблюдения правил безопасности на железном транспорте.

На мероприятие пригласили студентов 1 и 3 курса. Педагог-психолог Богданова К.С. и социальный педагог Шавша Е.Г. подготовили интерактивную сессию. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, но приоритетное внимание уделили вопросам безопасности при пользовании железнодорожным транспортом.

Студентам Павлово-Посадского техникума рассказали о правилах поведения на вокзалах и в поездах, о способах предотвращения неприятных ситуаций и важности правильного реагирования на экстренные случаи. Участники обсуждали реальные ситуации и делились собственным опытом, что превратило лекцию в еще более познавательную дискуссию.

Организаторы мероприятия напомнили, что важно не просто знать правила безопасности, но и ежедневно руководствоваться ими при пользовании услугами железного транспорта.