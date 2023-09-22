Для Центра поддержки участников СВО и членов их семей в Клину готовят удобный коворкинг

В Центре поддержки участников специальной военной операции и их близких в Клину создадут комфортный коворкинг.

Как отметила глава подмосковного городского округа Клин Анна Сокольская здесь смогут проводить время как сами военные, так и их родные и волонтеры.

В коворкинге будут работать юрист, психолог, консультанты, которые помогут с вопросами трудоустройства и медицинской помощи. Помимо этого, это помещение может стать местом для создания сообщества однополчан, проведения образовательных мероприятий и мастер-классов. Например, волонтеры смогут здесь плести маскировочные сети, делать окопные свечи, а неравнодушные смогут написать письмо солдатам на передовую.

Алена Сокольская отдельно подчеркнула, что помещение должно быть функциональным и удобным. Недавно глава муниципалитета проверила ход его ремонта. Планируется благоустроить и территорию около будущего коворкинга.