Новый водозаборный узел для жилого квартала в Пушкино построили уже на 58%

В Пушкино в сентябре 2026 года планируется завершить строительство водозаборного узла для жилого квартала «Пушкинский». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «СЗ «Ниго-Холдинг». Сейчас на объекте прокладывают инженерные сети и строят надземные части водозабора и насосной станции. Степень строительной готовности составляет 58%.

В состав ВЗУ войдут насосная станция, резервуар чистой воды, трансформаторная подстанция и два павильона скважин. Водозабор обеспечит жителей 5 тыс. кубометров воды в сутки.

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