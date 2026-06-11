Обжираловка в жару убивает: переедание ведет к вздутию, сонливости и даже тепловому удару

Дачники, шашлычники и любители пляжных пикников, внимание! Гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила: переедание в жару — не просто дискомфорт, а реальная угроза здоровью. Организм и так тратит силы на охлаждение, а тут еще и килограммы еды. Итог — тяжесть, вздутие, сонливость, обезвоживание и даже риск теплового удара. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач «СМ-Клиники» Евгения Мельникова объяснила, почему летом нельзя налегать на еду. В жару организм борется с перегревом, направляя кровь к коже. Пищеварительная система работает на пределе. Большой объем пищи требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной. В итоге — тяжесть, вздутие, дискомфорт. Плюс сонливость. После сытного обеда в зной клонит в сон не от сытости, а от того, что организм выбился из сил.

Вторая опасность — обезвоживание. На переваривание еды, особенно жирной и жареной, нужна вода. Если человек мало пьет (а в жару это критично), риск обезвоживания растет. Третья — тепловой удар. Есть такое понятие, как пищевой термогенез. Процесс переваривания сам по себе вырабатывает тепло. Чем больше калорий, тем больше тепла. Когда на улице и так +30, а вы съели огромный шашлык с картошкой, организм перегревается изнутри. Возникает слабость, ощущение жара, а в тяжелых случаях — тепловой удар.

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