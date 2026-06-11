Свыше 100 спортивно-массовых мероприятий пройдет в День России в Подмосковье

В Подмосковье в рамках празднования Дня России проведут более 100 спортивно-массовых мероприятий. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Их посетят около 50 тыс. человек.

Так, во всех округах региона пройдут эстафеты, забеги, испытания комплекса ГТО, соревнования и любительские турниры по футболу и волейболу, мастер-классы.

К примеру, в Можайске состоится турнир по плаванию на открытой воде Swimcup. Его проведут на базе отдыха «Ильинский пляж». В том же округе в ФОКе «Арсенал» пройдет Летний фестиваль ГТО среди детских лагерей, в котором примут участие порядка 300 человек.

В Балашихе в праздничный день пройдут отборочные матчи на участие в Кубке Игоря Акинфеева. Их проведут на стадионах «Метеор», «Пехорка» и «Труд».

В Красногорске 12 июня состоится масштабный кросс-забег с 2 тыс. участников. В Люберцах на стадионе «Урожай» в Томилино пройдет чемпионат по аква-футболу. В Реутове в Центральном парке будет организована эстафета с передачей национального флага России, турниры по лазертагу, мастер-классы по шахматам.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.