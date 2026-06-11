Специалисты Мособлводоканала в мае провели 56 мероприятий на канализационных и водопроводных колодцах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе работ изношенные, поврежденные или полностью отсутствующие крышки люков демонтируют и устанавливают новые. Чтобы защитить подземные коммуникации от внешних воздействий, проводится тщательная герметизация швов и соединений.

Жителям напомнили, что обо всех случаях обнаружения открытых или неисправных люков колодцев следует незамедлительно сообщать на единую линию Мособлводоканала по номеру 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Чехове модернизируют около 40 объектов ЖКХ.