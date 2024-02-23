Для военнослужащих войсковой части 98532 в Луховицах провели праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

На мероприятии многие присутствующие были награждены памятными грамотами, специальными званиями и наградами. В зале прозвучали теплые слова, что неудивительно. Коллектив части принимает активное участие в жизни муниципалитета, оказывает своевременную помощь. Глава округа выразил благодарность и провел церемонию награждения, которую инициировал совместно с местным отделением партии «Единая Россия». Военнослужащие ежедневно проявляют силу и героизм, являются надежной опорой всей страны.

Сергей Тимохин не смог не обратить внимание, сколько людей собралось в зале. Он выступил с приветственным словом.

«Приятно посмотреть, что в зале ДК присутствуют не только мужчины, но и женщины, которые тоже стоят в строю, выполняют боевые задачи. Отдельно благодарю всех, кто участвует в специальной военной операции, защищает соотечественников и отстаивает интересы государства. Признателен за любовь к профессии и преданность выбранному делу. Желаю здоровья, новых побед и свершений, мирного неба над головами», – сказал Сергей Тимохин.

Сослуживцев поздравил командир части подполковник Павел Борсук. Он также провел торжественную церемонию награждения. Поочередно слово дали ветерану железнодорожных войск России Бахраму Рустамову и настоятелю Параскевинского храма в селе Горетово протоиерею Сергию Родионову. Также на торжественном концерте, который прошел в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», выступил военный комиссар городов Луховицы и Зарайск Михаил Карманов.

Выступления представителей творческой самодеятельности округа придали мероприятию особенную праздничную атмосферу. Не менее яркими и зрелищными были номера, поставленные талантами Дома культуры «Старт». Для гостей концерта прозвучали вокальные номера и были презентованы хореографические этюды.