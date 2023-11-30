Для воспитанников центра «Созвездие» в Красногорске провели мастер-классы

Образовательный центр «Созвездие» в Красногорске сегодня известен не только в Подмосковье, но и далеко за его пределами.

Здесь оказывают помощь детям с тяжелыми заболеваниями и творчество в этом процессе играет не последнюю роль. Сразу три мастер-класса тут провели при поддержке Красногорской городской организации Московской области «Всероссийское общество инвалидов», а также депутатов местного Совета депутатов. Посвятили праздник Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается 3 декабря.

«Мы дарим хорошее настроение для детей в Красногорске и не только. Недавно в наш телеграм –канал поступил запрос и пожелание, чтобы мы провели мастер-класс в „Созвездии“. Получилось лучше, чем мы ожидали. Самое главное для нас — это детские улыбки, а достичь этого нам помогает партия „Единая Россия“, — отметил руководитель движения „Доброе дело“ Андрей Ульянов.

Ребята, которым помогли и взрослые, сделали своими руками деревяные ключницы и украсили их символами Нового года. Кроме того, желающие могли сделать себе новую прическу, подстричься и научиться плести косички. А еще дети смогли почувствовать себя настоящими поварами и самостоятельно приготовили пирожное «Красный бархат».