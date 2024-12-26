Для заключенных в Кузбассе составили праздничное меню на Новый год и Рождество

В ГУФСИН Кузбасса согласовали праздничное меню для заключенных региона, которое будет действовать в Новый год и Рождество, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве сообщили, что питание заключенных будет отличаться от других дней 31 декабря, 1 и 7 января. Причина — празднование Рождества и Нового года. Для заключенных подготовили разнообразное меню. В канун Нового года заключенным подадут жаркое по-домашнему (с мясом говядины или свинины) или азу по-татарски, салат из овощей. Не менее разнообразное меню составлено для обеда 31 декабря: котлеты, тефтели, зразы рыбные с гарниром, винегрет, овощной маринад.

1 января обед заключенных будет состоять из пельменей, мантов или вареников. На ужин предложат рыбу с гарниром, а также овощной салат и маринад. В день Рождества для заключенных приготовят плов с мясом говядины, овощной салат и маринад. На ужин, кроме винегрета, приготовят пирог закрытый. В пирог добавят рыбу и картофель.

В ведомстве отметили, что региональные учреждения обеспечены всем необходимым для того, чтобы реализовать предложение по праздничному меню для заключенных.

«Ассортимент и количество продуктов, имеющихся на складах учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, позволяют организовать приготовление разнообразных блюд в соответствии с нормами питания», — уточнили в ГУФСИН Кузбасса.

Ранее сообщалось, что задержаны еще двое участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах.