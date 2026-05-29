Для замужества, здоровья и эстетики: кому и какие иконы дарить правильно и необходимо

Икона в подарок — это деликатный жест, который может как порадовать близкого, так и поставить его в неловкое положение, если человек далек от веры. Священники в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказали, какие образы уместны для мужчин, женщин и детей, можно ли дарить святыню некрещеным и почему китайские иконы с маркетплейсов — не лучший выбор.

Любая икона, приобретенная в церковной лавке, формально пригодна для подарка. Но прежде чем вручать святыню, стоит выяснить, насколько одаряемый готов ее принять. Далеко не каждый человек относит себя к числу верующих, и для невоцерковленного человека такой презент может оказаться неожиданным и даже неприятным.

«Просто подарить икону, чтобы она приносила удачу или деньги, — это неправильно. На это есть запрет. Правильно будет дарить икону в качестве образа, перед которым человек будет совершать молитву, обращаться к Господу, Богородице, святым угодникам», — рассказал «Ямал-Медиа» священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Писаная против печатной: в чем разница

Лучший вариант для подарка — писанная икона, над которой трудился иконописец. В древности создание образа было серьезным духовным подвигом: мастер молился, постился и работал на подъеме. Современная индустрия позволяет производить иконы где угодно — их выпускают даже в Китае и продают на маркетплейсах. Однако Конюхов рекомендует покупать иконы в монастырях или храмах, в том числе писаные.

Рукописный образ обязательно освящается: священник читает молитву, окропляет икону и того, кто будет перед ней молиться, святой водой.

Когда икона может не понравиться

Запрет на дарение икон может быть чисто эстетическим, считает священник Владислав Береговой. У дарящего и получателя могут просто не совпадать вкусы: кому-то нравится академическая живопись, кому-то — византийская, один предпочитает московский стиль, другой — новгородский. Бывает, что у некоторых людей просто нет вкуса. Они считают, что если купили дорогую писаную икону в монастыре, то она обязательно будет хорошим подарком.

«Лучше иконы не дарить, если только это не какая-то хорошая икона, например, XVIII века», - отметил собеседник.

По словам Николая Конюхова, дарить иконы некрещеным допустимо, но с оговоркой: если человек искренне интересуется православием. Священник считает, что ключевой вопрос здесь — цель такого подарка. Вручать святыню как сувенир, по его мнению, не стоит, а вот если человек находится на пути к вере, препятствий нет. Как утверждает Конюхов, некоторые люди, рассматривая иконы в Третьяковской галерее, принимали решение креститься — настолько их поражало это искусство. Священник называет икону «окном в духовный мир»: когда человек смотрит в него, этот мир начинает его притягивать, и он решает погрузиться глубже.

Гендерный гид по образам

Для мужчины лучше выбирать изображение почитаемого покровителя или ориентироваться на профессию. Как поясняют священнослужители, Иоанн Кронштадтский защищает моряков, а Георгий Победоносец — военных. Универсальный вариант — икона Спасителя.

Женщинам традиционно дарят Казанскую икону Божией Матери — ей молятся о семейном благополучии и здоровье. Покровительницей женственности, целомудрия и красоты считается «Неувядаемый Цвет». Девушкам, мечтающим о замужестве, подойдут образы Блаженной Ксении Петербургской, Матроны Московской, великомученицы Екатерины или святых Петра и Февронии. Тем, кто хочет забеременеть, как утверждается в православной традиции, помогает икона Давида Гареджийского и Божией Матери «Нечаянная радость».

Детям и на разные случаи жизни

На крещение детям дарят иконы ангела-хранителя или покровителя. Школьникам в учебе, по словам священников, помогает образ Сергия Радонежского и Богородицы «Прибавление ума». Ребенку важно объяснить: икона — не украшение, а символ защиты, ее нельзя снимать, дарить или портить.

На крестины часто преподносят ростовую (мерную) икону по размеру тела новорожденного. Для улучшения здоровья дарят образ Пантелеймона Исцелителя. Мужчинам, уходящим в армию, — икону Александра Невского. Отправляющимся в длительную командировку — Николая Чудотворца. На новоселье дарят лики Спасителя, Божией Матери и почитаемых святых. На свадьбу, согласно православному обычаю, родители жениха благословляют молодых иконой Спасителя, а родители невесты — образом Божией Матери.

Что дарить храму и стоит ли верить приметам

О том, что можно подарить церкви, лучше уточнить у настоятеля. Как поясняют в храмах, маленькие дешевые иконы там не вешают — прихожане прикладываются к ним, поэтому образы должны быть большими. Хорошо, когда в церкви есть древние или современные иконы, написанные под старину.

Что касается народных примет, церковь их категорически отвергает. Предки, как отмечают священнослужители, могли считать подаренную икону источником порчи, падение образа — предупреждением об опасности, а трещину — предвестием болезни или гибели. Потеря иконы, по старинным поверьям, указывала на отход от веры, а кража якобы могла вытянуть из человека все силы. Однако, по утверждению священников, иконы не могут быть источником негатива, поскольку служат проводником Божьей воли. Если в доме, где стоят образы, люди ведут аморальный образ жизни, иногда требуется повторное освящение — но это, как подчеркивают в церкви, вопрос поведения, а не магии.