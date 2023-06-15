Почти три гектара земли передали для завершения строительства современного больничного комплекса в Хотьково

Земельный участок, площадь которого превышает 2,9 гектара, передали в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа для завершения строительства больничного комплекса на ул. 1-я Больничная. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Это еще один масштабный социальный проект, который реализуется по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Больничный комплекс очень ждали жители, именно они обратились с просьбой о строительстве нового медучреждения», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.

По словам министра, объект готов наполовину. Комплекс будет состоять из взрослой и детской поликлиники, которые оснастят современным медицинским оборудованием. Объект возводят в рамках проекта «Здравоохранение», его планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие школы откроются в этом году в Одинцово.