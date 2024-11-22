Для жителей Дубны откроют новый бесплатный каток

Новое пространство для зимних развлечений откроется на Молодежной поляне в Дубне к зиме. Как уточнил глава муниципалитета Максим Тихомиров, проект реализуется при поддержке правительства Московской области.

На месте будущего катка продолжаются активные строительные работы. В настоящее время специалисты завершили установку холодильного оборудования, монтаж здания проката и гаража, обустройство бортов и айс-матов.

После завершения работ Молодежная поляна Дубны преобразиться: в новогодней атмосфере здесь можно будет прокатиться на коньках и весело провести время, причем совершенно бесплатно. Прокат оборудования также не потребует оплаты.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы, но об этом расскажу позже», — добавил глава городского округа Максим Тихомиров.

Каток на Молодежной поляне жители смогут оценить уже в декабре. Также для них откроют второй каток на стадионе «Волна». Сейчас там также развернули работы.