Для жителей Яковского городского округа Кашира организовали медосмотр

В городском округе Кашира более 23 жителя деревни Яковское прошли осмотр узких специалистов. Их обследовали врачи разного профиля из Каширской центральной районной больницы: терапевт, врач УЗИ, эндокринолог и стоматолог.

«У каждого пациента провели необходимый комплексный осмотр, а также дополнительные процедуры, если это было необходимо», - отметил заместитель главврача Игорь Наумов.

Он уточнил, что запись к конкретным специалистам проводилась через участковых врачей, и подчеркнул, что в городском округе Кашира регулярно проходят такие мероприятия, помогающие людям держать свое здоровье под контролем.

Так, с помощью УЗИ с применением современных методов обследовали десять человек. Эндокринолог принял семь пациентов. Так же семь человек осмотрел терапевт, обращая внимание на проявления, которые могут быть начальными симптомами различных болезней. Кроме того, восемь пациентов прошли онкоскрининг полости рта с использованием люминесцентного стоматоскопа.

Также десять жителей городского округа Кашира прошли диспансеризацию для комплексной оценки здоровья. А пять человек вакцинировались от гриппа.