Для жителей новых регионов РФ создадут улучшенную сеть и общественные пространства

Особое внимание в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях будут уделять строительству жилой и социальной недвижимости, местной инфраструктуре, а также телекоммуникациям, которые некогда были повреждены.

Ряд решений для новых регионов страны предложили молодые таланты. Авторы затронули качество связи и общественные пространства. За звание лучших и эффективных поборолись сразу 20 соцпроектов на платформе «Россия – страна возможностей. Эти идеи будут воплощать в жизнь, пишет RuNews24.ru.

Так, среди 250 проектов и жесткого отбора определили трех победителей: Анастасию Кондратенко («Энергосбыт Донецк»), Юлию Цыгольник («Энергосбыт Луганск») и Евгению Давыденкову («АтомЭнергоСбыт»). Кондратенко выступила с инициативой открытия «Коворкинг-центра», предложив создать рабочие места с доступом в сеть на базе «Энергосбыта». Остальные участники разработали иные концепции, но они тоже касаются качественной связи в населенных пунктах, рабочих мест, общественных пространств, развития и многого другого.

«Мы провели анализ рынка, проанализировали интересы жителей регионов и таким образом сформировалась необходимость именно в таком проекте – установке точек доступа Wi-Fi, чтобы люди могли в общественных местах пользоваться интернетом. Будем начинать с центров обслуживания «Энергосбытов», – поделилась Давыденкова.

Инициативы признали самыми полезными для новых регионов России, которые пока нуждаются в более активном развитии и восстановлении.