Для жителей Павловского Посада организуют семейный поход

Выезд на природу состоится 28 сентября. Возрастные ограничения не установлены. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке. Уточнить какие-либо организационные моменты можно в телефонном режиме: 8 926 591-35-94 (Светлана).

Организаторы уверены, что горожан ожидает увлекательное путешествие. Однако участников предупредили, что каждая семья возьмет на себя выполнение какого-либо задания. Переживать не стоит, потому что горожан будут сопровождать активисты, которые помогут в случае возникновения вопросов. Участникам предстоит напилить дров, чтобы приготовить вкусный обед на костре. В качестве развлекательной программы запланированы песни и игры.

«Основная задача — с пользой для семьи провести спортивный выходной день. Подайте заявку и станьте частью нашей туристкой группы!» — написано в социальных сетях Центра развития и поддержки семьи «Росток».

Совместное проведение свободного времени укрепляет отношения между всеми членами семьи. Свежий воздух и красивые пейзажи гарантируют хорошее настроение. Проект «Клуб развития и поддержки семьи «Росток» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.