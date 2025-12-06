Для жителей Подмосковья создали специальный музыкальный сборник на зимний сезон

Яндекс Музыка представила тематическую коллекцию «Зима в Подмосковье», которая должна стать музыкальным сопровождением для самого сказочного сезона в регионе. Новая подборка сочетает общее настроение с индивидуальным подходом к каждому слушателю.

Особенностью запущенного плейлиста является умный алгоритм подбора композиций. Он начинает воспроизведение со стандартного для всех трека — песни «Русская зима» Татьяны Куртуковой, чтобы сразу погрузить пользователя в атмосферу. После этого система анализирует вкусы конкретного слушателя и адаптирует дальнейшую последовательность из 111 песен в соответствии с его предпочтениями.

Таким образом, у каждого формируется уникальный маршрут прослушивания, сохраняющий при этом общую зимнюю тематику. Этот шаг также символически разделяет летние и зимние музыкальные коллекции сервиса, предлагая более точное контекстное сопровождение для разных сезонов.

«Зима в Подмосковье» уже доступна в приложении и на веб-версии сервиса. Ожидается, что персонализированный плейлист, создающий особое настроение, будет особенно востребован среди жителей и гостей Московской области в холодное время года.

