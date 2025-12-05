«Молитва» в архиве и благословение батюшки: звезда сериалов из Подмосковья осуществила детскую мечту

Уроженка подмосковного Железнодорожного, актриса Екатерина Астахова, известная зрителям по драматичной роли в «Балладе о бомбере» и главным ролям в популярных фильмах, совершила неожиданный для многих, но закономерный для себя поворот. Как пишет REGIONS , знаменитость расширила поле своего творчества, и решила попробовать себя в музыке.

Актриса, чья кинокарьера стартовала в 2008 году, теперь заявляет о себе на музыкальном поприще, и это не сиюминутный эксперимент, а воплощение мечты, идущей из детства. Ее путь в музыку — это история не о смене профессии, а о расширении творческих границ.

Решение профессионально заняться вокалом стало осознанным шагом, корни которого — в подмосковном дворе, где маленькая Катя устраивала импровизированные концерты, ставя магнитофон на подоконник. Родители поддержали порыв, отдав 11-летнюю дочь в знаменитую хоровую студию «Пионерия». Однако между детским увлечением и первой записанной песней пролегли годы успешной актерской карьеры.

Дебютный трек «Не верь календарям», созданный в коллаборации с поэтом Андреем Колпаковым, пролежал «в столе», точнее, в архиве телефона, целый год из-за сомнений певицы. Переломным моментом стал смелый эксперимент: Екатерина записала акапельную версию песни «Не для меня» прямо на смартфон и выложила в сеть. Искренняя реакция подписчиков и их просьбы «продолжать» дали необходимый толчок.

Сегодня в ее активе уже несколько синглов, включая «За завесой» и «Звездный букет». Особое место занимает «Молитва» на стихи Руслана Силина — трек с почти мистической историей. Услышав ее во время первой беременности, Астахова захотела исполнить песню, и в тот же день через сестру получила разрешение автора. Для аранжировки, соответствующей канонам православной музыки, она обратилась за помощью к отцу Лазарю из Троице-Сергиевой лавры. Именно «Молитва», по словам артистки, привлекла самую широкую аудиторию на стриминговых площадках.

При этом актриса не собирается бросать кинематограф. Для нее музыка и кино — не конкуренты, а взаимодополняющие грани единого творческого пространства.

