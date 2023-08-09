Дмитрий Акулов проводит оперативное совещание по факту взрыва на ЗОМС в Сергиевом Посаде
Фото: [Соцсети администрации Сергиева Посада]
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в настоящее время проводит оперативное совещание с сотрудниками администрации муниципалитета.
Он отметил, что необходимо максимально быстро оказать всю необходимую помощь жителям, квартиры которых пострадали от взрыва.
«Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон», — подчеркнул Акулов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что перед властью стоит задача помогать тем, чье имущество пострадало при взрыве в Сергиевом Посаде.