Дмитрий Акулов проводит оперативное совещание по факту взрыва на ЗОМС в Сергиевом Посаде

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в настоящее время проводит оперативное совещание с сотрудниками администрации муниципалитета.

Он отметил, что необходимо максимально быстро оказать всю необходимую помощь жителям, квартиры которых пострадали от взрыва.

«Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон», — подчеркнул Акулов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что перед властью стоит задача помогать тем, чье имущество пострадало при взрыве в Сергиевом Посаде.