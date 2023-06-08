Дмитрий Голубков: Одинцово в лидерах по строительству школ и детских садов
Фото: [пресс-служба администрации Одинцовского г.о.]
Московская область делает прорыв в строительстве школ и детских садов. Об этом заявил член фракции «Единая Россия» и депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков, комментируя ежегодное обращение Андрея Воробьева.
Глава региона на выступлении в Доме правительства Московской области отметил, что за десять лет в области на 1 миллион 600 тысяч стало больше жителей, поэтому в приоритете строительство социальных объектов. Губернатор, в частности, заострил внимание на том, что каждый год в регионе открываются 30 школ и 35 детских садов.
«В самом деле, вопрос строительства детских учреждений занимает особое место. Могу судить на примере Одинцовского городского округа, который находится по этому показателю в лидерах», — говорит депутат Дмитрий Голубков.
За два ближайших года здесь появятся 15 новых дошкольных учреждений, десять общеобразовательных и восемь медицинских, причем 11 будут построены за счет средств бюджета, подчеркнул политик.
«Жители микрорайона «Гусарская баллада» были очень рады детскому саду на 400 мест, сейчас с нетерпением ждут школу на 2200 мест. Эти объекты станут крупнейшим образовательным кластером в регионе. Все социально значимые стройки находятся под строгим контролем», — резюмировал Дмитрий Голубков.