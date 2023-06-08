Дмитрий Голубков: Одинцово в лидерах по строительству школ и детских садов

Московская область делает прорыв в строительстве школ и детских садов. Об этом заявил член фракции «Единая Россия» и депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков, комментируя ежегодное обращение Андрея Воробьева.

Глава региона на выступлении в Доме правительства Московской области отметил, что за десять лет в области на 1 миллион 600 тысяч стало больше жителей, поэтому в приоритете строительство социальных объектов. Губернатор, в частности, заострил внимание на том, что каждый год в регионе открываются 30 школ и 35 детских садов.

«В самом деле, вопрос строительства детских учреждений занимает особое место. Могу судить на примере Одинцовского городского округа, который находится по этому показателю в лидерах», — говорит депутат Дмитрий Голубков.

За два ближайших года здесь появятся 15 новых дошкольных учреждений, десять общеобразовательных и восемь медицинских, причем 11 будут построены за счет средств бюджета, подчеркнул политик.