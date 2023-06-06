Дмитрий Голубков проверил ход строительства новых корпусов школ в Одинцово

Депутат Московской областной Думы от «Единой России» Дмитрий Голубков в рамках проекта «Новая школа»и отработки наказов Народной программы проинспектировал ход строительства новых корпусов средних учебных заведений в Одинцово.

В проверке приняли участие и другие местные депутаты — однопартийцы Голубкова и члены «Молодой Гвардии». Дмитрий Аркадьевич посетил стройплощадки, на которых возводятся пристройки к гимназии № 14 и второй корпус коррекционной школы «Надежда».

Депутат Мособлдумы от «Единой России» отметил, что во время работ на территории гимназии № 14 могли возникнуть нарушения графика из-за ряда осложняющих факторов. Однако подрядчику удалось избежать срывов срока, для выполнения работ вовремя было увеличено количество рабочих смен.

«Также на контроле у депутатов находится пристройка к школе „Надежда“, — добавил Дмитрий Голубков.

Новый корпус гимназии № 14 будет вмещать 500 учеников. Ранее сообщалось, что на территории учебного заведения был построен новый стадион. Сейчас там проводит проверку Госстройнадзор Московской области, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. В соответствии с документами, плановая дата открытия объекта — 1 сентября 2023 года. Стадионом смогут пользоваться не только ученики школы, но и жители города в рамках губернаторской программы «Открытый стадион».