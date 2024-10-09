Дмитрий Губерниев вручил награды лучшим онкоспециалистам Балашихи

«Очень приятно, что руководство Министерства здравоохранения отметило наши достижения и высоко оценили наш труд. Уверена, что мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для обеспечения тех задач, которые на нас возложены и делать все возможное для лечения пациентов с онкологией», — сказала врач-онколог отделения паллиативной медицинской помощи Марина Евстратова.