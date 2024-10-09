Дмитрий Губерниев вручил награды лучшим онкоспециалистам Балашихи
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
10 сотрудников Московского областного онкологического диспансера наградили почетными грамотами регионального Минздрава за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие онкологической службы на территории Московской области.
Награды врачам из Балашихи вручили на мероприятии в рамках всемирного месяца борьбы с раком молочной железы заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова и спортивный комментатор, российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Очень приятно, что руководство Министерства здравоохранения отметило наши достижения и высоко оценили наш труд. Уверена, что мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для обеспечения тех задач, которые на нас возложены и делать все возможное для лечения пациентов с онкологией», — сказала врач-онколог отделения паллиативной медицинской помощи Марина Евстратова.
Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.