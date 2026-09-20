Дмитрий Медведев об итогах выборов: «Единая Россия» выступила достойно

В Московской области, как и по всей стране, завершились выборы в Государственную думу, региональный парламент и ряд местных советов. Выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57% - это самый высокий результат за последние годы, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе общения по видеосвязи с регионами, где обсуждались предварительные итоги выборов.

«Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление создать как можно больше проблем – первое, что я хочу сказать, - большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», - сказал председатель партии.

Данные первых экзитполов показывают, что «Единая Россия» выступила достойно, отметил Медведев.

«Граждане нашей страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти», - сказал он.

Председатель партии выразил уверенность, что люди оказали доверие кандидатам из числа участников СВО.

«Вся их жизнь, подвиг, которые они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества. На то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме», - подчеркнул Медведев, добавив, что мандат доверия от избирателей позволяет партии приступить к реализации новой народной программы.

Высокую активность продемонстрировали и жители Подмосковья. По словам председателя Мособлдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, данные экзит-полов говорят об уверенной победе партии и всех кандидатов в Госдуму в одномандатных округах.

«Наше общество консолидировано вокруг Президента, его команды в регионах – я имею в виду нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, который возглавил списки «Единой России» на этих выборах», - сказал Брынцалов.

Он отметил, в ходе избирательной кампании партия сделала ставку на прямую и постоянную коммуникацию с жителями.

«Мы вели с нашими избирателями честный диалог о положении дел в стране и о тех задачах, проблемах, которые нам вместе предстоит решать в следующие пять лет. Я имею в виду сбор предложений в новую народную программу – жители Подмосковья внесли в нее более 920 тысяч инициатив – больше, чем 5 лет назад. Это говорит о том, что люди нам поверили, и мы оправдали их доверие. Народная программа 2021 года выполнена в Московской области почти полностью. До конца этого года мы доведем ее исполнение до 100%», - подчеркнул Брынцалов.

Прозрачность выборов в Московской области обеспечивали 23 тысячи наблюдателей, из которых около 4 тысяч были подготовлены «Единой Россией». В региональном исполнительном комитете партии в Реутове все три дня голосования работал ситуационный центр по наблюдению за выборами.

Кандидаты от партии были определены жителями региона в ходе предварительного голосования в конце мая. Они не только участвовали в формировании списка кандидатов, но и стали соавторами новой народной программы «Единой России»: в её региональный раздел поступило свыше 920 тысяч инициатив граждан. Они касаются самых разных сфер жизни — от социальной политики и развития городской среды до экономики.