Жителям Подмосковья стали доступны онлайн-консультации ветеринаров

В Подмосковье запустили телеветеринарию — онлайн-консультации специалистов государственных ветклиник, жители региона смогут записаться на них через портале «МОй АПК» . Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное — животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, так пользователи смогут выбрать удобные дату и время для видеозвонка. Для этого на портале нужно перейти в раздел сервисы — «Ветеринарная служба», в разделе «Услуги» выбрать «Телеветеринария» и нажать «Подробнее». Ссылка на онлайн-консультацию с врачом сохранится в личном кабинете пользователя.

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