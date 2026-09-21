В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 21 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три-четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новрязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Их также зафиксировали на внешней стороне МКАД и съездах на МКАД.

Водителей призвали не терять бдительность на дорогах и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.