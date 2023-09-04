Дмитрий Муратов* временно оставил пост главреда «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов временно оставит свой пост, чтобы оспаривать в судах статус иноагента, сообщили в издании.

Муратов категорически не согласился с решением Минюста, который добавил журналиста в список иноагентов 1 сентября.

«Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал», – отреагировал Муратов.

Исполняющим обязанности главного редактора «Новой газеты» назначен Сергей Соколов.

Муратов, один из основателей «Новой газеты», в 2021 году был удостоен Нобелевской премии мира. Ранее эту награду получали Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

* признан в России иноагентом