Стало известно, что артист недавно вернулся в Россию. Ходили слухи, что он проводил свое время на пляжах Испании.

Как пишет издание «Утро.ру», после своего возвращения у Нагиева сразу же возникло немало деловых предложений. Одним из них стало интервью для рекламы автомобилей.

Так артист побеседовал с нейросетью в салоне китайского внедорожника. Он ответил на вопросы и дал по просьбе ИИ напутствие для будущих поколений. Это очень польстило Нагиеву, поэтому артист выступил с призывом к россиянам выбрать «путь любви, путь доброты, путь счастья».

Также актер, известный по главной роли в сериале «Физрук», отметил, что ему самому захотелось пообщаться с нейросетью. Хоть она и «бездушная машина», Нагиев оказался ей признателен за то, что она смогла прервать его молчание.