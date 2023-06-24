Дмитрий Песков сделал несколько важных заявлений о Пригожине и Лукашенко

Дмитрий Песков, являясь пресс-секретарем Владимира Путина, президента Российской Федерации, за последнее время сообщил немало важной информации, о чем поделились в ТАСС

По его словам, окончание спецоперации не планируется в ближайшее время. При этом организованный мятеж вагнеровцев никак не повлияет на ее течение. Также пока не сообщается, когда с определенных регионов России снимут режим КТО.

Если говорить о посреднических усилиях Лукашенко, то Москва ему очень признательна. Президент Беларуси самостоятельно решил провести переговоры с Пригожиным из-за того, что уже много лет с ним знаком. В ходе конструктивного и открытого диалога удалось избежать кровопролития.

Несмотря на помощь Александра Лукашенко, сам Владимир Путин весь день работал в Кремле. Когда он снова организует телеобращение не известно.