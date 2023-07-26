Дмитрий Полянский выступил на Совбезе ООН с заявлением о расхищении УПЦ

Дмитрий Полянский заявил, что на Украине идет расхищение культурных и духовных ценностей, которые должны принадлежать жителям страны. Он также подчеркнул, что иконы и артефакты передаются в Европу. Свое заявление он подкрепил сообщением парижского Лувра, рассказавшего, что получил принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко экспонаты, якобы, на временное хранение. Также Полянский поднял вопрос о вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу, так как заявления об этом регулярно появляются в разных источниках.

Вопрос о вывозе святынь с территории Украины уже подняли в ЮНЕСКО. Лавров обратился в фонд с просьбой разобраться в происходящем.