Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение с новым шоу «В кругу друзей»

Как сообщает издание «Утро.ру» , возвращение Шепелева на телеэкран вызвало скандал и привлекло внимание не только общественности, но и коллег по творческому цеху.

Стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение с новым шоу под названием «В кругу друзей». Программа посвящена взаимодействию между людьми и животными, а также тому, как найти общий язык, ухаживать, правильно заботиться о четвероногих и не только.

Однако, этой новости оказалась не рада Яна Поплавская, известная своей патриотической позицией. Актриса со злостью отреагировала на возвращение Дмитрия Шепелева. По ее словам, русское телевидение будет транслировать лживое лицо для семей погибших участников СВО.