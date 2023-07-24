Дмитрий Викулов поддержал врачей-новичков поликлиник Егорьевска

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов познакомился с медицинскими работниками местных поликлиник, которые недавно начали здесь трудиться.

Как сообщает Дмитрий Викулов на своей странице в Telegram-канале, встреча состоялась при посредничестве главного врача Центральной районной больницы Николая Гонтюрева. Он и представил коллег главе округа.

«Приятно познакомиться с воодушевленными врачами, готовыми лечить людей. Наши ряды защитников здоровья пополнили педиатры, терапевты, травматолог-ортопед, рентгенолог, инфекционист, эндоскопист, анестезиолог, кардиолог и врач функциональной диагностики», - поделился Дмитрий Викулов.

Также глава округа добавил, что часть медиков приехали работать в Егорьевск из других городов России и даже стран мира. И в такой момент, как раз важно поддержать специалистов. Поэтому Дмитрий Викулов рассказал на встрече о тех мерах помощи, которые работают в регионе благодаря губернатору Андрею Воробьеву и о социальных пакетах от властей Егорьевска.

Дмитрий Викулов пожелал врачам-новичкам успехов в работе, доброжелательных и отзывчивых пациентов и взаимопонимания с коллегами.