Дмитрий Викулов проверил новые автобусные остановки

В городском округе Егорьевск продолжают устанавливать новенькие автобусные установки. Качество работ и надежность конструкций проверил глава муниципалитета Дмитрий Викулов. Он осмотрел остановки на улице Антипова и возле микрорайона «Лесной» в деревне Холмы.

«Всего в городском округе Егорьевск в рамках государственных программ по ремонту автомобильных дорог и безопасности дорожного движения в этом году на региональных дорогах выполнено устройство 12 новых автобусных остановок. 9 остановок реконструированы — произведена замена павильонов, 8 пешеходных переходов оборудованы опорами со знаками-дублерами над проезжей частью», — сообщил глава городского округа Егорьевск.

Дмитрий Викулов также отметил, что существует еще несколько остановок, которые требуют замены. Одна них находится в деревне Челохово.

«В следующем году, совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры продолжим эту работу», — подчеркнул глава городского округа Егорьевск.

Дмитрий Викулов обратил внимание, что новые автобусные павильоны разрабатывают и изготавливают на одном из егорьевских предприятий. Все они изготавливаются с учетом всех современных требований.

Глава городского округа Егорьевск добавил, что в этом году будет обустроено еще 4 пешеходных перехода на региональных дорогах проекционной подсветкой для удобства и безопасности жителей.