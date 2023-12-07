Дмитрий Викулов съездил в деревню Гулынки и пообщался с местными жителями
Фото: [пресс-служба администрации г.о Егорьевск]
Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов побывал с рабочей поездкой в деревни Гулынки. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсетях.
— Продолжаем проводить встречи в удаленных населенных пунктах нашего округа. Сегодня пообщался с жителями и старостой деревни Гулынки, обсудили проблемные вопросы и наметили пути их решения, — написал Дмитрий Викулов.
Глава рассказал, что сейчас в деревне подключено к газу шесть домовладений. Владельцы еще 19 ожидают газификации.
— Бесплатное подведение голубого топлива до границ земельных участков жителей реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках проекта «Социальная газификация», — пояснил руководитель муниципалитета.
Также Дмитрий Викулов добавил, что в Гулыньках построили линию освещения и установили новые светодиодные светильники. Эти работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город».
— Активные жители этой деревни довольны переменами к лучшему. Однако остались нерешенные вопросы. У нас на повестке очистка пруда, ремонт и асфальтирование дороги, решение проблемы с качеством питьевой воды, — уточнил глава.
Деревню Гулыньки нужно включить в проекты Подмосковья и в программы по инициативному бюджетированию, уверен Дмитрий Викулов. Это нужно, чтобы люди могли активно участвовать в жизни региона и решать свои вопросы быстрее.