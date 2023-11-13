Дмитрий Викулов вручил награды лучшим педагогам Егорьевска

Глава городского округа Егорьевск поощрил педагогов муниципалитета. Вместе с депутатом Московской областной думы Максимом Коркиным он вручил награды и почетные знаки преподавателям и коллективам учреждений Егорьевска.

«За большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, высокий профессионализм и многие другие заслуги мы благодарим учителей и преподавателей. Также отметили Егорьевский техникум в связи со столетием со дня основания», – рассказал Дмитрий Викулов.

Глава муниципалитета выразил благодарность всем педагогам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд.

Отметим, что результаты педагогов муниципалитета говорят сами за себя. Ежегодно ученики из Егорьевска становятся победителями различных конкурсов и олимпиад.

Кроме того, в округе реализуется масштабная программа по ремонту школ. В ходе капитальных работ здания преображаются, к ним возводятся новые пристройки, запускаются специализированные классы по узким предметам, оснащенные всем необходимым.