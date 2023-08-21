Дмитрий Викулов встретился с родителями и преподавателями 10 гимназии

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов накануне нового учебного года пообщался с активными родителями, которые входят в школьный комитет, а также с учителями 10 гимназии.

На встрече обсудили подготовку к 1 сентября, а также поддержку многодетных и малоимущих семей, капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, администрация городского округа Егорьевск прилагают все усилия, чтобы ребята получали знания в комфортных и красивых школах», - сказал Дмитрий Викулов.

В новом учебном году в школы Егорьевска придут больше одиннадцати тысяч учеников. Свыше 1200 – первоклашки, добавил глава округа.

Накануне Дня знаний с 7 по 11 августа в Егорьевске проверили готовность школ. За эти пять дней комиссия проинспектировала 18 образовательных учреждений.

«Больше всего внимания уделили безопасности, медобслуживанию и качеству питания», - пояснил глава Егорьевска.

Также комиссия проверила состояние зданий и прилегающих территорий. По итогам такой ревизии специалисты дали заключение, что все образовательные организации готовы к 1 сентября, резюмировал Дмитрий Викулов.