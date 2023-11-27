Дмитрий Викулов: Жители Егорьевска продолжают оказывать помощь бойцам СВО

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов в минувший четверг вместе с активистами одного из пунктов принял участие в плетении маскировочных сетей. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«На первый взгляд несложная работа оказалась очень нелегким трудом! Огромное спасибо всем, кто бескорыстно занимается этой нужной работой!», - отметил глава муниципалитета.

Кроме того, жители округа, помимо плетения сетей, активно участвуют в сборе и отправке помощи в те подразделения, где проходят службу жители округа. Принести продукты, теплые вещи или медикаменты можно в Центр поддержки военнослужащих и членов их семей, который расположен в молодежном центре «Маяк».

Дмитрий Викулов также отметил, что поддержке бойцов уделяют особое внимание и Президент, и Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с начала года региональное отделение «Единой России» направило военнослужащим в зону проведения специальной военной операции порядка восьми тысяч тонн помощи.