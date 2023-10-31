Дмитрий Волков: Коммуникация с жителями – наш приоритет

В администрации городского округа Красногорск прошло еженедельное совещание с руководителями служб и ведомств. На повестке дня было множество важных вопросов, один из них – эффективная коммуникация с жителями.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков поручил коллегам внимательно отслеживать обращения красногорцев из разных источников.

«Это позволит оперативно устранять различные нарушения и слышать обращения каждого», – подчеркнул Волков.

Еще один важный вопрос, поднимавшийся на совещании, касался обеспечения безопасности и комфорта красногорцев. Напомним, что в минувший четверг в Подмосковье начался снегопад, на смену которому в выходные пришел ледяной дождь. Дмитрий Волков поручил максимально оперативно расчистить все ливневые сооружения во избежание подтоплений. Кроме того, он дал задание создать мобильную бригаду для быстрого реагирования и устранения вопросов, требующих решения.

Напомним, что по вопросам уборки территорий, жители могут обратиться в Единую дежурную службу Красногорска по телефонам: 8(495)563-79-32 или 112, через социальные сети или портал Добродел.

Также нужно отметить, что к зимнему сезону Красногорск подготовился и в плане техники, и в плане специалистов. Заготовлены инструменты и материалы, подготовлен персонал.